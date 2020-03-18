HABER /  SPOR

TFF’de gündem liglerin ertelenmesi

İhlas Haber Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva’da bulunan merkezde toplantı halinde. TFF Yönetimi’nin gündeminde liglerin ertelenmesi var. Korona virüsle mücadele eşgüdüm toplantısının ardından kararın açıklanması bekleniyor.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, maçların seyircisiz oynanma kararını yeniden görüşmek üzere Riva’da toplantı yapıyor. TFF Yönetimi; erteleme halinde yapılacak olan planlamayla ilgili çalışma gerçekleştirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan korona virüsle mücadele eşgüdüm toplantısında yapılacak olan açıklamaları da bekliyor.

Erteleme gündemde
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yanı sıra Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’yla da sürekli temas halinde olan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, karşılaşmaların ertelenmesiyle ilgili kararı da masaya yatırdı. TFF Yönetimi, bugün alınacak kararla, bu hafta itibariyle maçları ertelemeyi gündeme almış durumda.

Futbol camiası ayağa kalktı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı’nın, dün UEFA ile yapılan telekonferans toplantının ardından yaptığı basın toplantısı, futbol dünyasında tepkiye sebep olmuştu. Karşılaşmaların ertelenmesini bekleyen başta futbolcular ve yöneticiler, seyircisiz oynanma kararının devam edeceğinin açıklanması üzerine tepkilerini ortaya koymuştu. Bugün toplanan Türkiye Futbol Federasyonu’nun, eşgüdüm toplantısının tamamlanmasıyla birlikte liglerin ertelenmesi yönünde karar alması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüste süper taşıyıcı çıktı 1 kişi 600 kişiye bulaştırıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı
Koronavirüs zirvesinde bakanlar için sıkı tedbir mesafeler korundu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Türkiye kritik olgu eşiği olan 100'e ulaştı
Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs önerileri bunları yapın çağrısı
Azerbaycan'dan yüzleri güldüren koronavirüs haberi! 4 hasta daha kurtuldu
Türkiye'de koronavirüsten ölen ilk kişi Beyoğlu'nun ünlü eczacısı İhsan Giray mı?
ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa’da korona salgını Schengen’i de vurdu çoğu ülke askıya aldı
Otomotiv sektörüne koronavirüs sektesi fabrikalar iki haftalık tatile girdi
Mbaye Diagne Galatasaray'a dönmek istiyor
Antalya'da mali müşavir iş yerinde kalbinden vurulmuş şekilde bulundu
Parasetamol içeren ilaçlar hangisi Parasetamol ilaç isimleri
İhsan Giray kimdir Melis Eczanesi sahibi koronavirüsten öldü iddiası
Yorumlar