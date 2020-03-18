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Otomotiv sektörüne koronavirüs sektesi fabrikalar iki haftalık tatile girdi

TÜRKİYE'de okulların tatil edilmesi, kamu çalışanlarının bir kısmına izin verilmesi sonrasında özel sektörde de benzer kararlar alınmaya başlandı. Ford ve Toyota fabrikaları iki haftalık tatil kararı aldı.

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Türkiye'de üretim yapan dünyaca ünlü otomobil farbrikaları koronavirüs tehlikesi nedeniyle iki haftalık tatil kararı aldı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirler kapsamında Sakarya'da bulunan fabrikada üretim faaliyetini 21 Mart-5 Nisan'da durdurma kararı aldı.

Toyota'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin, Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyuna duyurduğu koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda, iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla tedbirler almaya devam ettiği ifade edildi.

Üretime 2 hafta ara verildiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda iş güvenliği kültürünü benimseyen ve bunu kurumsal bir değer olarak gören Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan'da 2 hafta süreyle üretime ara veriyor." denildi. 

Açıklamada, önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırmayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi amaçladığı kaydedildi.

Ford'un Türkiye'deki fabrikası da iki haftalık tatil ilan etti.

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