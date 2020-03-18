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Motorinde 27 kuruş indirime gidilecek işte yeni fiyatlar

Anadolu Ajansı

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş indirime gidilecek.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,75 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,48 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,65 liradan 5,38 liraya, İzmir'de 5,77 liradan 5,50 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

İki hafta içinde büyük indirim yapılmıştı
Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak benzinin litre fiyatına iki hafta içinde büyük indirim yapılmıştı. Toplamda 1,4 liraya varan indirimler sonucu benzin motorinden ucuz hale gelmişti.

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