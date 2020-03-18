Antalyaspor'dan karantinadaki Charles hakkında açıklama

Antalyaspor'da Charles Fernando, tedavi için gittiği ülkesinde tedbir amaçlı karantina altına alınmıştı. Antalyaspor camiası Charles hakkında açıklama yaptı, normal prosedürün uygulandığını söyledi.

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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ülkesi Brezilya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan futbolcuları Charles'in sağlık sorunu yaşamadığını, standart

prosedürün kendisine uygulandığını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Charles Fernando Basilio da Silva'nın, yaşadığı sakatlığın tedavisi için Fransa üzerinden ülkesi Brezilya'ya gitmesinden dolayı yeni tip Corona virüs önlemleri kapsamında karantina süreciyle karşı karşıya kaldığı anımsatıldı.

"Charles'in sağlık sorunu yok"

Teknik direktör Tamer Tuna'nın medyada yer alan beyanatı sonrası bir açıklama yapma gereği doğduğunu belirtilerek "Futbolcumuz Charles ile ilgili bir sağlık sorunu yaşanmamakla birlikte, kendisine herkese uygulanan standart prosedür uygulanmaktadır. Tüm dünyanın ve ülkemizin hassas bir dönemden geçtiği şu günlerde hiç kimseyi paniğe sevk etmemek, doğru bilgiyi vermek, halkımızı yanlış yönlendirmemek adına, teknik direktörümüz Tamer Tuna'nın Demir Grup Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamayı aynen ve tekrar paylaşıyoruz." denildi.

Tamer Tuna'nın Charles açıklaması şöyleydi:

Charles, bu süreç yaşanmadan önce 2 günlük bir tedavi için yurt dışına gittiği. Tedavisi bitti. Çok önemli bir oyuncumuz. Şu an Brezilya'da. Getirmek istedik, karantina süreciyle ilgili bunu yaşadık. Fransa üzeri uçtu

Brezilya'ya. Göndermek zorundaydık, kendi doktoru vardı. Birlikte bu kararı verdik. Dönüşünde bu sorunu yaşıyoruz. Sadece Charles değil geçen hafta önceki hafta, yabancı ve yerli oyuncularımızın aileleri geldi, yakınları geldi

aramızda oldular. Otelde olanlar var. Yurt dışına tekrar çıkamadılar. Bunlarla da birlikte yaşadık.

Hastayız demiyoruz ama potansiyel hastayız, test yaptırmadık. İki hafta önce gribal enfeksiyon yaşayan 7 oyuncumuz oldu. Gustavo ve Celustka'yı maçlarda oynatamadık. Komplocu düşüncede değilim, iyimser yaklaşıyoruz ama süreç bu. Kişisel tercihim maçların ertelenmesi. Ülkemizde de hastalık teşhisler gelişirse daha da uzayacak. Bu benim şahsi fikrim. Oyuncuların aileleriyle ilgili. Onlara ulaşamayan yabancı oyuncularımız var. Gidip gelemeyenler var. Her şeyden önemlisi hepimizin sağlığı, bu süreçte kararların birlikte alınması ihtiyacı var."