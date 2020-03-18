Fahrettin Koca neden güven veriyor? Ahmet Hakan 17 kez çünkü deyip sıraladı

Koronavirüs tehdidi karşısında aldığı hızlı kararlar ve şeffaf bir şekilde seferberlik sürecini yönetmesi nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birçok kesim tarafından takdir topladı. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da Bakan Koca'nın bu performansını bugünkü köşesine taşıdı.

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Binlerce can alan ölümcül koronavirüs salgını neredeyse dünyanın tamamına yayıldı. Türkiye’de ilk korona vakası birçok ülkeye göre daha geç görüldü, önlemler daha hızlı alındı. Türkiye’deki korona tablosu başka ülkelere göre çok daha iyi görünüyor. Bu süreçte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da güven veren açıklamaları toplumda kendisine karşı olumlu bir havanın oluşmasını sağladı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısını Bakan Koca'ya ayırdı. Hakan Bakan Koca'nın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kendisine güven verdiğini yazdı.

Hakan, "Çünkü olabildiğince şeffaf davranıyor. Çünkü halkla iletişimi zerre kadar kesmiyor.Çünkü üstündeki tüm strese rağmen babacan tavrını koruyor Çünkü endişeyi umutla dengelemeyi başarıyor. Çünkü özgüveni tam. Çünkü siyasi davranmıyor, kamucu davranıyor. Çünkü alabildiğine anlayışlı davranmasını biliyor. Çünkü sorulardan asla çekinmiyor." düşüncesini dile getirdi.

İşte Ahmet Hakan'ın Bakan Koca neden güven veriyor sorusuna 17 kez çünkü diyerek cevap verdiği o yazı;

Çünkü gerçekçilikten milim sapmıyor.



Çünkü olabildiğince şeffaf davranıyor.



Çünkü halkla iletişimi zerre kadar kesmiyor.

Çünkü üstündeki tüm strese rağmen babacan tavrını koruyor.



Çünkü endişeyi umutla dengelemeyi başarıyor.



Çünkü özgüveni tam.



Çünkü siyasi davranmıyor, kamucu davranıyor.



Çünkü alabildiğine anlayışlı davranmasını biliyor.



Çünkü sorulardan asla çekinmiyor.

Çünkü çok yapıcı bir dili ve üslubu var.



Çünkü baştan sona işine odaklanmış durumda.



Çünkü bilimden ve bilim insanlarından yararlanmasını biliyor.



Çünkü teklif ve önerilere sonuna kadar açık.



Çünkü olayın küresel boyutta bir olay olduğunu ihmal etmiyor.



Çünkü dünyayı izliyor ve eksikleri görüyor.



Çünkü yapay değil içten bir alçakgönüllülük içinde.



Çünkü muhatabı kim olursa olsun her daim saygılı.

Hakan'ın yazısının tamamını okumak için tıklayınız...