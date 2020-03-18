Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar

Galatasaray'da, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak maçın hazırlıkları kapsamında bugün yapılması planlanan antrenman iptal edildi.

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Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile 15 Mart Pazar günü oynanan derbi maçın ardından teknik heyet tarafından sarı-kırmızılı futbolculara iki gün izin verilirken, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün saat 17.00'de başlanması kararlaştırılmıştı.

Galatasaray'ın teknik heyeti, son anda aldığı kararla antrenmanı iptal etti. Sarı-kırmızılı takımın yarın antrenman yapıp yapmayacağı gelişmelere göre belli olacak.

Alınan kararın telefonla iletildiği futbolcular ve diğer çalışanlar evlerine döndü. Galatasaray'ın golsüz berabere kaldığı Beşiktaş derbisi öncesinde Falcao, Trabzonspor ile yollarını ayıran John Obi Mikel'in ertelenme yönündeki mesajına destek vermiş; karşılaşma sonrası ise teknik direktör Fatih Terim ile kaleci Muslera maçının oynatılmasına tepki göstermişti.