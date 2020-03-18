Koronavirüs toplantısında rahatsızlandı! KKTC Sağlık Bakanı hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs nedeniyle yapılan Bakanlar Kurulu'nda rahatsızlanan KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastaneye kaldırıldı.Abone ol
İlk akla gelen koronavirüs şüphesi oldu ancak KKTC basınında yer alan haberlere göre Pilli'nin yoğun tempo ve stres nedeniyle kalbinde ritim bozukluğu yaşadığı ve müşahede altına alındı.
Koronavirüs toplantısında rahatsızlandı
Koronavirüs nedeniyle yapılan Bakanlar Kurulu'nda rahatsızlaşan Pilli, hemen Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
"Sağlık durumu iyi"
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Pilli'nin stres ve yorgunluktan hastaneye kaldırıldığı, bir şeyinin olmadığını söyledi. Gözlem altına alınan Pilli'nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.
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