Koronavirüs önlemini dinlemeyen cemaat camide kavga çıkardı

Diyanet'in cemaatle namazı yasaklaması sonrası camilerde ilginç olaylar yaşanıyor. Sakarya 'da bir camide imamla ağız dalaşına giren cemaat, saf tutmak isteyince olanlar oldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan tartışma sonrası, kısa süreli bir arbede yaşandı.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs tehlikesi nedeniyle 'namazınızı evde kılın' uyarısını yapmış, camilerde önlem alınmıştı.Uyarılara ve kurallara rağmen, bugün Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Gazi Süleyman Paşa Camii'nde olay çıktı.Öğle vakti camiye gelen cemaat ile imam arasında, saf tutarak namaz kılıma tartışması yaşandı.

Genelgeyi okuması bile cemaati sakinleştiremedi

İmam genelgeyi okurken cemaatten sesler yükseldi, araya girenler kavga çıkmasını engelledi. Uzun uzun konuyu anlatmaya çalışan imama sesini yükselten ve kısa süreli arbede çıkaran birkaç kişiye, "Caminin içinde olmaz." diyerek sakin olunması gerektiği söylendi