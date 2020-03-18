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Ekrem İmamoğlu 'pazar' tedbirlerini açıkladı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle semt pazarlarında sadece gıda satılması konusunda tavsiye kararı aldıklarını söyledi.

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Salgın nedeniyle bir dizi tedbir aldıklarını, bu tedbirlerden bazılarının uygulama konduğunu anlatan Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da 462 semt pazarı kurulduğunu, İstanbul’un gıda ihtiyacının yüzde 80’inin bu pazarlardan karşılandığını söyledi.

Semt pazarlarıyla ilgili yetkinin ilçe belediyelerinde olduğunu vurgulayan İmamoğlu, ilçe belediyeleriyle yaptıkları toplantı ve görüşmelerde, korona salgınıyla ilgili olarak pazarlarda neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini söyledi.

Sadece gıda ürünleri satılmalı
Görüşmeler sonunda semt pazarlarında sadece gıda ürünlerinin satılması yönünde tavsiye kararı aldıklarını belirten Ekrem İmamoğlu, Pazar yerlerinin dezenfekte edilmesi, pazarcıların eldiven ve maske takması, pazar yeri girişlerine dezenfekte sıvıları konulmasını görüştüklerini anlattı.

Zorunlu olmayan izinlerin iptal edildi
İBB’nin, ihaleler hariç, encümen toplantıları dahil bir çok toplantıyı iptal ettiklerini, toplantıların telekonferans şeklinde yapılmasını kararlaştırdıklarını da açıklayan İmamoğlu, zorunlu olmayan izinlerin iptal edildiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un gelecekte ürün sıkıntısı yaşamaması için de ek tedbirler aldıklarını anlattı.

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