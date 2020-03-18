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Donald Trump Kanada sınırının kapatılacağını açıkladı

Koronavirüsün yayılmasını engellemek isteyen ABD Başkanı Donald Trump, Kanada sınırının kapatılacağını açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile kuzey sınırının karşılıklı anlaşmalı olarak geçici süreyle kapatılacağını duyurdu.

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