Koronavirüsün yayılmasını engellemek isteyen ABD Başkanı Donald Trump, Kanada sınırının kapatılacağını açıkladı.Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile kuzey sınırının karşılıklı anlaşmalı olarak geçici süreyle kapatılacağını duyurdu.
We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İngiltere ve Avusturya'da iki Türk koronavirüsten öldü! Salgında kritik sınır aşıldı