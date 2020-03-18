2020 Eurovision şarkı yarışması iptal edildi

Bu yıl Rotterdam'da düzenlenmesi planlanan 2020 Eurovision şarkı yarışması, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

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Dünyayı tamamen etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle, uluslararası etkinlikler tek tek iptal ediliyor. Spor müsabakalarının iptal edilmesinin ardından, birçok sosyal etkinlik de iptal edilmişti.

Eurovision da iptal edildi

Son olarak, bu yıl Hollanda'nın Rotterdam şehrinde düzenlenmesi planlanan Eurovision şarkı yarışmasının, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.