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Gümüşhanespor taraftarı virüs falan dinlemedi dağa çıkıp maçı izledi

TFF 2'nci ligde mücadele veren Gümüşhanespor'da taraftarlar, Corona virüse aldırış etmedi. Stada giremeyince dağ yamaçlarına çıkarak maçı izlemeye devam etti.

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TFF 2'nci Lig'de Gümüşhanesporlu taraftarlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle stadyumlarda seyirci yasağı getirilmesi üzerine takımlarının maçını yine dağ yamaçlarından ve stadı gören zirvelerden izledi.

Gümüşhanespor taraftarı Nadir Alkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında müsabakarların seyricisiz oynandığını hatırlatarak, “Gümüşhanespor’un stadyumundaki maçları dağın yamacından maç seyrediyoruz. Ben koroner hastasıyım, virüse karşıda önlemimi aldım ve maça geldim. Biz Gümüşhanespor sevdalısıyız, taraftarıyız. Biz Gümüşhanespor’un daha önceki yıllarında, finaller oynadığı sezonlarda da destekliyorduk. Bu maçı almamız gerekiyor, kümeye düşebiliriz. Takımımızı desteklemek için dağların yamacından takımımızı destekliyoruz” diye konuştu.

"Memleket sevdası olsa gerek"

Bir başka taraftar Emre Öztürk ise “Virüs nedeniyle müsabakalar seyirci oynanıyor. Bazı şeyler yasak dinlemiyor. Bunlardan bir tanesi de memleket sevdası olsa gerek. Takımımızı desteklemek için dağ yamacındayız” dedi.

Öte yandan Gümüşhanespor, Başkent Akademispor’a 3-0 mağlup oldu.

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