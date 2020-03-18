Bursa'da asılsız koronavirüs paylaşımı yapan bir kişi gözaltına alındı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan; Rize'de, "Umreden dönen 500 kişinin karantinaya alınmaması tedirginlik yarattı" başlıklı haberi kendilerine ait 2 internet sitesinde yayımlayan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde obez hastayı almaya gelen Sağlık Bakanlığına ait bir ambulansın görüntülerini koronavirüslü bir hasta aldığı iddiasıyla sosyal medya hesapları üzerinden yayan bir kişi, emniyet güçleri tarafından tespit edildi.

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, videoyu çeken şüpheli 'halk arasında korku ve panik yaratmak' suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli H.Ş. (29), polise verdiği ifadede, videoyu şaka olsun diye çekip kendi arkadaş grubu arasında paylaştığını ve videonun bu şekilde yayıldığını öne sürdü.

Rize'de asılsız koronavirüs haberine soruşturma

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı internet siteleri ve gazetelerde yer alan, daha önceden umreden gelen yaklaşık 500 kişiyle ilgili yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tedbir alınmadığı yönündeki haberler üzerine soruşturma başlattı.

Haklarında 'Türk Ceza Kanunu'nun 213'üncü maddesi kapsamında işlem başlatılan G.K. ve D.İ.'nin ifadelerinin güvenlik güçlerince alındığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada ise tüm dünyayı etkileyen ve Türkiye'de başarılı bir şekilde mücadele süreci devam eden koronavirüsle ilgili resmi açıklama yapmaya yetkili tek kurumun Sağlık Bakanlığı olduğu vurgulandı.

Ülke genelinde ve Rize'de başka hiçbir kişi ya da kurumun açıklama yetkisinin bulunmadığının bilinmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı haricinde bir kurum ya da makama dayandırılarak yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Nitekim ilimize ilişkin gerçeğe aykırı açıklama yapan bazı kişiler hakkında Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen 'Türk Ceza Kanunu''nun 213'üncü maddesi kapsamında işlem başlatılmıştır."