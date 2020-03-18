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Saadet Partisi'nden koronavirüse karşı ilginç tedbir

Türkiye koronavirüs için tedbirleri en üst seviyeye çıkarırken Saadet Partisi'nden ilginç bir açıklama geldi. Saadet partisi GİK üyesi İsmail Hakkı Kiraz koronavirüsten korunmak için büyük günahlardan uzak durulmasını istedi.

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Koronavirüsün Türkiye'de salgın haline gelmemesi için çeşitli tedbirler alındı. Hükümet virüse karşı topyekün mücadele başlatılırken, Saadet Partisi'nden tedbirlere ilişkin bir değerlendirme geldi.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi İsmail Hakkı Akkiraz, Milli Gazete'deki köşesinde tedbirin İslam'ı yaşamak olduğunu yazdı.

Faiz, içki, kumar, zina, eşcinsellik, domuz çiftlikleri, içki fabrikaları...

Akkiraz, "Koronavirüsten korunmak için yasaklanması gereken şey, işlenen büyük günahlardır. Yazının başında zikredilen hadiste bildirilen, faiz, içki, kumar, israf, zina, eşcinsellik ve materyalist eğitim yasaklanmalı, Spor Toto, Milli Piyango idareleri, domuz çiftlikleri kapatılmalı, içki fabrikalarının faaliyetleri durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

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