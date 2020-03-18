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Doktor Mehmet Öz'den koronavirüs için seks önerisi!

Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerinde çalışmaya başladı. Evde vakit geçirenlere en ilginç öneri Doktor Mehmet Öz'den geldi. Öz koronavirüsle nedeniyle evde kalan çiftlerin gerilimi azaltmak için 'bol bol seks yapmasını' tavsiye etti.

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Koronavirüs salgınından etkilenenler için beklenmeyen bir öneri geldi. Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, karantinada yapılacaklarla ilgili TMZ’ye konuştu.Doktor Öz, içeride kalan insanların koronavirüsle mücadele için önerilen sosyal mesafenin olumsuz etkilerine karşı bol bol seks yapmalarını önerdi.

En iyi çözüm seks

Öz, “Çin’deki karantina gelişmelerine baktığımızda oradaki insanların bu süre boyunca depresyona girdiğini gördük. Bu yüzden bir hobi edinin, kendinizi geliştirin. Yeni bir dil öğrenmek, işteki yeteneklerinizi ilerletmek, programlama öğrenmek gibi yapmanızın mümkün olmadığını düşündüğünüz bir şey yapın.Felsefe okuyun, beyninizi çalıştırın. Televizyona gömülüp beyninizi öldürmeyin.Partneriyle evde karantinada olanlar için en iyi çözüm seks. Ömrü uzatır, ilgiyi artırır, aranızdaki hikayeleri çoğaltır, belki bebek yaparsınız. Her durumda birbirinizin sinirini yıpratmaktan daha çok işe yarar.” dedi.

Doğum oranlarında patlama bekliyorum

Öz’ün tavsiyelerine mesafeli yaklaşan uzmanlar da yorumda bulundu. Long Island’da acil servis doktoru Dr. Frederick Davis, salgın sırasında seks konusunun gri bir konu olduğunu söyledi. Davis, “Eğer hiçbir semptom göstermiyorsanız, cevap evet. 8-9 ay içinde doğum oranlarında patlama bekliyorum.” diye konuştu.

CDC konuya mesafeli yaklaşıyor

Öte yandan Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise; sosyal mesafe çerçevesinde insanların, birbirinden en az 1.8 metre uzak durması gerektiğini savunuyor.

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