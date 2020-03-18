Tom Hanks Instagram hesabından esprili paylaşım yaptı! Bakın virüsü nasıl kaptı
Dünyaca ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, geçtiğimiz günlerde Koronavirüs salgınına yakalanmış, ünlü çift dün ise tedavi gördükleri hastaneden taburcu edilmişlerdi. Gelişmelerle ilgili paylaşım yapan Hanks, 'daktilo' üzerinden esprili bir paylaşımda bulundu.
Avustralya'da bulundukları sırada dünyayı tehdit altına alan Coronavirüse yakalanan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, hastaneye tedavi altına alınmışlardı. Birkaç gün süren tedavinin ardından dün itibariyle hastaneden taburcu edilen çift, kiraladıkları evde kendilerini karantinaya aldılar.
Yaşadıklarını anbean sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşmaya devam eden Tom Hanks, esprili bir paylaşımda bulundu. Daktilosunu da Avustralya’ya götüren Amerikalı aktör, virüsün daktilodan bulaştığına dair eğlenceli bir mesaj yazdı. Hanks’in paylaştığı fotoğrafta, daktilonun üzerinde “corona” markası dikkat çekti.
Corona markalı daktilosuyla ilgili de yazan Hanks, “Buraya kullanmayı sevdiğim daktilomla geldim. Onunla hep birlikteydik” diyerek virüsün daktilosundan bulaştığıyla ilgili espri yaptı. Hanks’e takipçileri de daktilo markası üzerinden esprili yorumlar yaptılar.
Geçen Perşembe corona virüse yakalandıklarını açıklayan Tom Hanks, Instagram paylaşımında, “Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita’nın titremeleri de vardı” diyerek yaşadıkları süreci takipçileriyle paylaştı.