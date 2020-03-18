Uluslararası Çalışma Örgütü: 25 milyon kişi işini kaybedebilir

Uluslararası Çalışma Örgütü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) dünyada büyük panik yaratırken, Uluslararası Çalışma Örgütü'nden yapılan son açıklama, virüsün piyasalar üzerindeki olumsuz etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

"25 milyon kişi işsiz kalabilir"

Uluslararası Çalışma Örgütü, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 8 bin 272 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı ise 206 bin 906'ya yükseldi.