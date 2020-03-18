Erdoğan yeni ekonomik paketi açıkladı! Koronavirüs önlemleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki koronavirüs zirvesi konuştu. Virüsün ekonomiyi etkilemesi için 100 milyarlık bir kaynak seti oluşturduklarını belirten Erdoğan, 17 maddelik paketi açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik sıkıntılara yönelik gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Bu konuda bir yol haritası belirlendiğini belirten Erdoğan, 17 maddelik ekonomik tedbir paketini açıkladı.

Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki koronavirüs zirvesi sonrası açıklama yaptı. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"Salgın hastalıklar ve tabii felaketler ciddi can kayıplarına neden olmuştur. Avrupa'da nüfusun 3/2'sinde ölümlerden bahsediliyor.

2002 yılında SARS ve MERS adı verilen salgın hastalıklarla mücadele etmiştir.

Koruyucu sağlık ve tedavi hizmetleri ile virüs salgınlarının ve ölümlerin önüne geçmektedir. Önü kesilmediği takdirde salgın hastalıkların kitlesel ölümlere neden olma ihtimali hala vardır.

Özellikle son aylarda bu perspektifte değerlendiriyoruz. Yaşadığımız sürecin insanlık için ne gibi sonuçlar doğuracağını henüz bilmiyoruz. Bugünkü dünyanın nasıl bir geleceğe evrileceğini kestirmek şu an zordur.

Köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme geçiyoruz. Türkiye bu fotoğrafı kendisi için avantaja çevirmesi şart.

Son 17 yılda gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşüm sayesinde bu sürece en hazır biçimde yakalanmıştır.

Kriz derinleştikçe bu tür tartışmalarda artacaktır. Yaşadığımız süreci gerisindeki bu derin arka planı ve belirsiz geleceği göz önünde bulundurarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bir yandan önümüzdeki sorunun çözümü için gayret edecek diğer yandan da geleceğimizi en güçlü şekilde inşa etmenin mücadelesini vereceğiz. Bunun için büyük ve güçlü Türkiye hedefimize 2053 ve 2071 vizyonlarımıza olan bağlılığımızı artırarak hep birlikte daha çok çalışacağız.

Önceden mesafe katetmiş ülke olarak inşallah 21'inci asrı Türkiye'nin asrı haline getireceğiz.

Bilindiği gibi yeni koronavirüs hastalığı ilk olarak 2019 yılı Aralık ayında Çin'de tespit edildi. Ocak ayının birinci yarısında hastalığın tam teşhisinin konulmasının ardından ilk ölüm haberi geldi. Hemen ardından hastalık Tayland, Japonya ve Amerika'da da görüldü. Ocak ayının son haftasında Çin yönetimi virüsün görüldüğü şehirleri karantinaya almaya başladı.

Virüs Avrupa'da ilk olarak 27 Ocak'ta Fransa'da tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü, Ocak ayı sonunda acil durum ilan etmeye karar verdi. Şubat ayı başında Çin'de ölümler hızla artarken dünyanın pek çok ülkesinde yeni vaka haberleri geldi.

Yolcu gemilerinden uçaklarda trenlere kadar tüm ulaşım araçlarında karantina işlemleri yaygınlaştırılmaya başlandı. Şubat ayının 10'una gelindiğinde teşhis konulanların sayısı 40 bini geçerken ölenlerin sayısı bine yaklaştı.

Bugün itibariyle dünyada koronavirüs hastalığı teşhis edilen kişi sayısı 200 bine bu hastalıktan dolayı ölen kişi sayısı ise 8 bine yaklaşmıştır. Hastalık teşhisi konanlardan 80 bini iyileşirken kalanların tedavisi sürmektedir.

Türkiye bu hastalıkla ilgili gelişmeleri yakından izlemiş tedbirlerini de süratle hayata geçirmiştir. 6 Ocak'ta Sağlık Bakanlığımız bünyesinde bir operasyon merkezi 10 Ocak'ta da Bilim Kurulu oluşturarak gelişmeleri an ve an takibe aldık. Covid-19 rehberinin ilk versiyonu hazırlanarak konuyla ilgili herkesi teşhisten tedaviye kadar tüm süreçlerle ilgili bilgilendirdik. 20 Ocak'tan itibaren hastalığın görüldüğü Çin, Hong Kong, Japonya, Malezya, Hindistan, Endonezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Tayvan, Amerika, Rusya ve Vietnam'dan gelen tüm yolcuları taramadan geçirmeye başladık. YÖK'ten ve 12 üniversiteden akademisyenlerinde katılımıyla oluşturulan Bilim Kurulumuzun belirlediği tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından süratle hayata geçirilmesini temin ettik.

Lise ve üniversite sınavları ertelenebilir

YKS ve üniversite sınavlarını ertelemeyi gündem alabiliriz. Bu vesileyle 20 bin öğretmenimizin atamasını daha gerçekleştirdiğimizin müjdesini veriyorum.

Fahiş fiyatlarla mal satmaya çalışan firmalara yapılan denetiklerimizi yoğunlaştırdık.

Dün itibariyle Covid-19 teşhisi konulan sayı 98'e çıkarken 1 vatandaşımız da hayatını kaybetti.

Yalan haberlerle milletimizin moralini bozmaya çalışanlar çıktı. Milletimizle birlikte bu sıkıntıyı da aynı şekilde karşıladık. Türkiye'nin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir kardeşliğidir. Allah'ın yardımıyla bu sıkıntıyı süreci daha güçlü şekilde atlatacağımıza inanıyorum.

Türkiye'deki tedbirler salgın ortadan kalkana kadar devam edecektir. Eğer tedbirleri uygularsak evde kalma süresini 3 haftayla sınırlayabiliriz.

Salgın tehlikesi tamamen ortadan kalkana kadar sevgimizi yüreğimizle göstereceğiz.

Mümkün olduğunca evden çıkılmamalıdır. Kendimiz zarar görmesek de taşıdığımız virüsü sevdiklerimize bulaştırarak hastalanmalarına hatta ölümlerine neden olabiliriz. Sosyal hareketliliği ne kadar azaltırsak yayılma hızını o kadar düşürürüz.

Bu krizden etkilenen Türk Hava Yolları'na gereken desteği vereceğiz.

Dün Merkez Bankası piyasalar açısından bazı önlemleri alarak likitide sıkıntısı yaşanmayacağının garantisini verdi.

Üretim ve istihdamın sekteye uğramamasıdır. Kamu-özel sektör dayanışmasıyla daha hızlı çıkacağız. Ön şartımız istihdam kaybına yol açılmamasıdır. Finansal kurum ve kuruluşlardan kredi limiti olan firmaların nakit ihtiyaçları hızlıca karşılanması ve kredi limitlerinin kullanılmasında kısıtlamaya gidilmemesi önemlidir.

Tüm finans kuruluşlarının kredi geri çağırma, kredi limitini kullandırmama gibi uygulamalardan kaçınmalarını istiyorum.

Toplamda 100 milyarlık bir kaynak setini devreye alıyoruz.

1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay erteliyoruz.

2- Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız.

3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik.

4- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz.

5- KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız.

6- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz.

7- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz.

8- Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere vereceğiz.

9- Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz.

10- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10’a düşüreceğiz.

11- Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesini sağlayacağız.

12- Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren içeren muhtasar beyannamelerin sürelerini 3 ay erteliyoruz.

13- Asgari ücret desteğini devam ettireceğiz.

14- Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceğiz.

15- Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacağız. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız.

16- En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz.

17- Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.