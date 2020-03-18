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Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhonom Ghebreyesus, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandığını duyurdu.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 8 bin 279 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüs tüm dünyada büyük panik yaratırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) sevindiren bir açıklama geldi. DSÖ, koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerinin başladığını duyurdu.

2 ay sonra ilk testlere başlandı

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüse karşı aşının ilk testlerine başlandığını belirtti. Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, hayal edilemeyecek bir başarıya imza atılarak virüsün genetik dizisinin çıkarılmasından sadece 2 ay sonra Covid-19'a karşı aşının ilk testlerine başlandığını duyurdu.

"Hayal edilemeyecek bir başarı"

Ghebreyesus, "Aşının ilk testleri, virüsün genetik dizisi çıkarıldıktan sadece 60 gün sonra aşının ilk testlerine başlandı. Bu hayal edilemeyecek bir başarı. Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılara, deneysel ilaçları sistematik olarak değerlendirmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 8 bin 279 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı ise 208 bin 457'ye yükseldi.

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