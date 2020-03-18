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Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama

Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs destek paketini ardından bir açıklaya yaparak, "100 milyar TL'lik mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir" dedi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile istihdamı korumak, reel sektörümüzü ve esnafımızı desteklemek için gerekli adımları devreye alıyoruz. 100 milyar TL'lik mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz. Vatandaşlarımızın tamamına dokunan bu paket dinamik bir pakettir. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir. İnşallah süreci en doğru şekilde yönetip ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız." dedi.

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