İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.Abone ol
İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 210 bini geçtiği, 8 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 80 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
18 Mart 2020, saat 21:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum şu şekildedir:— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 18, 2020
Dünya çapında vaka sayısı 210 bini geçmiş, 8 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 80 binden fazla kişi iyileşmiştir. pic.twitter.com/mMuzDtCJQB