İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 210 bini geçtiği, 8 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 80 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

18 Mart 2020, saat 21:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum şu şekildedir:



Dünya çapında vaka sayısı 210 bini geçmiş, 8 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 80 binden fazla kişi iyileşmiştir. pic.twitter.com/mMuzDtCJQB