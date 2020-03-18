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İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Anadolu Ajansı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

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İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 210 bini geçtiği, 8 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 80 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

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