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Zlatan İbrahimovic'ten Koronavirüse karşı kampanya

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimoviç, İtalya'yı vuran corona virüs için harekata geçti. Bir kampanya başlatan Zlatan, 100 bin Euro bağışta bulundu.

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İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AC Milan forması giyen İsveçli golcü Zlatan Ibrahimoviç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile corona virüs salgını nedeniyle hastanelere bağış kampanyası başlattı.

''Bağış toplamaya ve yaymaya karar verdim''
İsveçli yıldız, 100 bin Euro bağışlarken, bir de açıklama yayınladı. "İtalya her zaman bana çok şey verdi ve şu anda dramatik bir zaman" diye sözlerine başlayan Zlatan İbrahimoviç, şu ifadeleri kullandı; "Çok sevdiğim bu ülkeye daha fazlasını geri vermek istiyorum. Benimle beraber çalışan insanlarla hastaneler için bağış toplamaya ve yaymaya karar verdim. Bu ciddi bir konudur ve sadece video ile değil somut olarak da yardıma ihtiyacımız var.

''Virüs Zlatan'a gitmezse, Zlatan virüse gider" 
Bu virüsü ortadan yok etmek için meslektaşlarım, tüm profesyonel sporcular büyük bir bağış yapmak isteyenlerin cömertliğine güveniyorum. Hayatımızı kurtarmak için her gün özverili bir şekilde hastanelerde çalışan doktorlara, hemşirelere gerçekten yardımcı olabiliriz. Çünkü bugün onlar için tezahürata yapıyoruz. Birlikte koronavirüsü yok edelim ve bu maçı kazanalım. Ve unutmayın; eğer virüs Zlatan'a gitmezse, Zlatan virüse gider" 

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