Koronavirüsün çıkamayacağı yükseklikte teraslı ev satılıyor

Koronavirüs korkusu gayrimenkul ilanlarına da sıçradı. Kimi ilanlarda ‘Koronavirüs geçirmez ev’, ‘Koronavirüsün çıkamayacağı yükseklik’ gibi abartılı ve gerçek dışı tanımlar da yapılıyor.

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Koronovirüs kaygısı gayrimenkul ilanlarını dahi etkiledi. Özellikle son 2 haftada yayınlanan ev ve arsa ilanlarda koronavirüs vurgusu yapılması dikkat çekti. Kimi ilanlarda alıcı ya da kiracılara ‘güvendesiniz’ vurgusu yapılırken kimi zaman ‘Koronavirüs geçirmeyen ev’ gibi tanımlarla işin dozu da kaçtı.

Koronavirüsten izole, huzurlu ve steril

Huriyet'ten Gülistan Alagöz imzalı haberde Türkiye’nin önde gelen emlak sitelerinde yer alan ilanlarda şu tanımlar yer alıyor:

- Koronavirüse yakalanmamak için bol oksijenli dağ evi

- Koronavirüse karşı emniyette olacağınız müstakil ev

- Koronadan dezenfekte edilmiş stüdyo daire

- Koronavirüsten izole, huzurlu ve steril

- Koronavirüs geçirmeyen daire

- Koronavirüsten kaçmak için en iyi fırsat

- Üreticiden arsanıza koronadan uzak prefabrik ev

- Koronavirüsün çıkamayacağı yükseklikte teraslı ev

- Koronavirüs geldi fiyat düştü

- Satılık daire korona bu eve giremez

- Anti korona, full dezenfekte

Alıcı şehir dışına yöneldi

Gayrimenkul sektöründeki isimler ise gayrimenkulde talepleri değiştiren sürecin depremle başladığını, koronavirüsün de bu süreçte etkili olduğunu dile getiriyor. Kalabalık siteler yerine müstakil evlerin, şehrin merkezi yerine de şehir dışı lokasyonların öne çıktığı belirtiliyor. Sadece müstakil evlere değil aynı zamanda şehir dışındaki arazilere de ilgi olduğunu belirten Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş “Sadece son bir aya baktığımızda, online platformlarımızda arazi aramalarının yüzde 40’a yakın artmış durumda olduğunu görüyoruz. Ayrıca yaptığımız detaylı araştırmalarda, eskiden daha çok şehir içindeki yatırım fırsatlarına odaklanan genç profesyonellerin İstanbul çevresinin yanı sıra Muğla, Çanakkale ve Tekirdağ çevresine odaklandıklarını görüyoruz” dedi.