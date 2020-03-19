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İsrail'den koronavirüs kararı! 5 büyükelçilik kapatıldı

İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Almanya, İspanya, Yunanistan, Hollanda ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki büyükelçiliklerini kapattığını açıkladı.

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İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Berlin Büyükelçisi Jeremy Issacharoff ve yardımcısının Kovid-19'a yakalanması üzerine Büyükelçiliğin kapatıldığı belirtildi.

Madrid Konsolosunun Kovid-19'a yakalanması üzerine Büyükelçiliğin kapatıldığı ve çalışanların tamamının karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, Atina Büyükelçiliği çalışanlarından birinin yanı sıra eşi ve bir kız çocuğunun virüse yakalandığının tespit edilmesi sonucu da büyükelçiliğin kapatıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Lahey ve Kıbrıs Cumhuriyeti büyükelçiliklerinde çalışanlardan birer kişide Kovid-19 şüphesi görülmesi üzerine büyükelçiliklerin kapatıldığı kaydedildi.

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