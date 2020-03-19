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F-35'lerde sıcak gelişme! Türkiye ile ilgili o belgenin detayı ortaya çıktı

Türkiye’nin F-35’lerin üretim programından çıkarılma sürecindeki gecikmenin uçakların teslim sürelerinin kaymasına ve fiyatlarının artmasına yol açabileceği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı’nın ve Lockheed Martin’in Türk savunma sanayi sektörünü F-35 programından henüz tamamen çekemediklerini belirtilen belgede, “Türkiye’nin F-35 programından resmen çıkarılması, hükümetler arası düzeyde çözülen bir konudur” denildi.

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F-35’lerin başlıca tasarımcısı olan ABD’li teknoloji, havacılık ve savunma şirketi Lockheed Martin’in geçen yıla ilişkin raporunda, Türkiye’nin F-35 Lightning II avcı uçağı üretim çıkarılma sürecinin uzamasının uçakların teslim sürelerinin kaymasına ve fiyatlarının artmasına neden olacağı kaydedildi.

'Fiyatını arttırabilir'

Raporda, “Türk yapımı parçaların değiştirilmesi ile ilgili bir takım sorunların nihai çözümü, 2020 de dahil olmak üzere F-35 tedarik planını olumsuz etkileyebilecekken, aynı zamanda devam eden bazı çalışmaların durdurulması, avcı uçağının fiyatını arttırabilir” ifadelerine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) ve Lockheed Martin’in Türk savunma sanayi sektörünü F-35 programından henüz tamamen çekemedikleri belirtilen belgede, “Türkiye’nin F-35 programından resmen çıkarılması, hükümetler arası düzeyde çözülen bir konudur” denildi. 

Lockheed Martin yetkilileri, Türkiye ile bazı alanlarda işbirliğine devam edildiğini, Ankara’nın (Lockheed Martin bünyesindeki) Sikorsky şirketinin ürettiği Black Hawk ailesinden helikopterlerin birçok parçasının yegane tedarikçisi olduğunu ifade etti.

Amerikan üretici aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) çok amaçlı helikopterlerinin teslimini kapsayan TUHP (Turkish Utility Helicopter Program) programında da yer alıyor.

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