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YKS-LGS sınavları ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Selçuk, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 'YKS ve LGS sınavları ertelenecek mi?' sorusuna "Olasıklıklar dahilinde gördüğümüz bir konu" dedi.

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Koronovirüsle mücadele kapsamında eğitimle ilgili son gelişmeleri ve merak edilenlerin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aktardı. Bakan Selçuk, NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı.

Şu anda bizim erteleme gibi bir konu masamızda yok

Biz sınavlar konusunda ertelenmesi konusunda bir karar verecek olursak bizim olasılıklar içinde gördüğümüz bir konu olur. Öğrencilerin gireceği sınavlarda okulların açık olduğu zaman işlenen sorularını sınav paketimiz de var, tüm konuları işleyen soru paketimiz de var. Şu anda bizim erteleme gibi bir konu masamızda yok. Bilim Kurulu ile bağlantılı olarak değerlendiriyoruz. Her koşulda tedbirimizi almamız gerekiyor.

Sınavda uzaktan eğitim konuları olmayacak

Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak, yüz yüze eğitimde alınan konular sınava dahil olacak. Sadece okul açıkken işlenen konulardan sınav olacak.

Uzaktan eğitim için her bir sınıf için her bir ders için olacak. Uzaktan eğitim ile sadece ders olmayacak sanatsal, eğlenceli etkinlikler de olacak.

20 dakikalık dersler olacak

Öğrenciler bu dersleri izlerlerse ve erişmek isteyeceği her içerik EBA'da var. Sadece uzaktan eğitimle beklentiler karşılanamaz. 20 dakikalık dersler olacak, öğretmenler anlatacak.

Yaz tatili geç mi başlayacak?

Her türlü senaryo ile çalışmamız var. Her türlü çalışmamız ve altyapımız var.

Hayat devam ediyor, sükunet içinde, tedbirlerimiz alarak gereğini yaptığımız kanaatindeyim. Her hafta etkinlik önerileri yayımlıyoruz. Okulun açıldığı ilk gün teneffüs 40 dakika olacak.

ÖSYM sınav takvimi

ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. YKS 2020 sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

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