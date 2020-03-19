Aytaç Yalman kimdir neden öldü ölüm sebebi koronavirüs mü?

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddia edildi. Eşi ve kardeşinin de karantinada olduğu söylendi. Peki Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman kimdir, ölüm sebebi ne?

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Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirdi. Gazeteci Saygı Öztürk, Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Daha önce yapılan açıklamada Yalman'ın koronavirüs testlerinin negatif çıktığı belirtilmiş, eşi ve kardeşinin karantina altında olduğu iddiaları ise cevapsız kalmıştı. Peki Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman kimdir, ölüm sebebi ne?

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın ani ölümüyle başlayan tartışmalar sürüyor. Gazeteci Saygı Öztürk, katıldığı bir televizyon programında Aytaç Yalman Paşa'nın koronavirüsten öldüğünü ileri sürdü. Fenerbahçe Orduevi'nde spor yaparken aniden rahatsızlandığını ardından da hayatını kaybettiğini ileri süren Yalman, Aytaç Yalman Paşa'nın eşi ve kardeşinin de aynı hastanede karantinaya alındığını ileri sürdü.

Koronavirüs iddiaları yalanlanmıştı

Aytaç Yalman'ın ani ölümü sonrası koronavirüs iddiaları ortaya atılmış, yapılan açıklamada yapılan testlerin negatif olduğu belirtilmişti. Yalman'ın eşi ve kardeşinin karantina altına alındığı iddiaları ise henüz doğrulanmadı.

Aytaç Yalman kimdir?

Aytaç Yalman 29 Temmuz 1940 yılında İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Belma Yalman ile evlidir. 1960 Yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Piyade Okulundan, 1971 yılında Kara Harp Akademisinden, 1976 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur.

1998 yılında Suriye ile yaşanan krizi müteakip 20 Ekim 1998 tarihinden itibaren Adana Mutabakatı gereği, Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye-Suriye güvenlik ilişkilerini yürütmüştür.

1961-1976 yılları arasında T.S.K.nin çeşitli birliklerinde Tk.ve Bl.K.lıkları ile Kh.Sb. ve Kur.Bşk.lıkları görevlerinde bulunmuştur. 1976-1986 yılları arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde Öğretim Üyesi, Ege Ordu ve K.T.B.K.K.lığında İstihbarat Başkanı, 50. Piyade Alay Komutanlığı, K.H.A., K.H.O. Öğretim Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.



1986 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi ederek K.H.O.K.Yrd.lığına, 1987 yılında da 39.ncu Mknz.P.Tug.K.lığına atanmıştır. 1990- 1994 yılları arası Tümgeneral, K.K.Per.Başkanlığı, Piyade Okul Komutanlığı, Korgeneral rütbesine yükselerek K.K.Dent. ve Değ. Başkanlığı yapmıştır. 1995 – 1998 yılları arasında Adana'da bulunan 6. Kolordu Komutanlığı'atanan Aytaç Yalman, 1998 yılında Orgeneralliğe terfi ederek 2. Ordu Komutanlığına atanmıştır.

24 Ağustos 2000 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmıştır. 24 Ağustos 2002 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmiştir.

TSK Üstün Hizmet Madalyası, Üstün Cesaret Madalyası, Altın Şeref Madalyası sahibidir.