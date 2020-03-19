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Fenerbahçeli Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada

Fenerbahçe erkek voleybol takımının Hollandalı yıldızı Wouter Ter Maat, ''Seyircisiz oynamanın bir anlamı yok. Eğer, sezonu ertelerseler bulduğum ilk uçakla Hollanda'ya döneceğim. Kız arkadaşım şu an evde karantinada. Evime dönemem diye korkuyorum.'' dedi.

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Fenerbahçe erkek voleybol takımının Hollandalı yıldızı Wouter Ter Maat, koronavirüsle ilgili düşüncelerini ülke basınına anlattı.

Wouter Ter Maat, İstanbul'da yaşamın çok sakinleştiğini belirterek, "İstanbul sokakları çok sessiz ve sakin. Çok ilginç bir durum. Sokaktakiler maske takıyorlar. Pazartesi akşamı sürekli yemek yediğim bir restorana gittim ve kapalıydı." ifadelerini kullandı.

"Futbol devam ettiği sürece diğer tüm sporlar devam edecektir"
Devam eden ligler ile ilgili görüşünü paylaşan Ter Maat, "Çok garip. Geçen sezon şampiyonluk maçını dopdolu tribünler önünde oynadım. Şimdi ise tribünler bomboş. Türkiye'de futbol devam ettiği sürece diğer tüm sporlar devam edecektir. Dürüst olmak gerekirse, ligleri daha fazla devam ettirebileceklerini düşünemiyorum. Bu hafta sonu ligleri oynattılar ama devam edemezler. Durum nereye gidecek bilemiyoruz." dedi.



"Bir yerde durmak zorunda kalacaklar"
Türkiye'deki durumun 'benzersiz' olduğunu ifade eden 28 yaşındaki Hollandalı voleybolcu, "Dünyadaki tüm ligler durdu. Bazı ülkelerde sezonu bile bitirdiler ama biz hala devam ediyoruz. Bu çok garip. Zannediyorum, bir tür Türk inadı. Ancak, bir yerde durmak zorunda kalacaklar." diyerek sözlerini sürdürdü.



''Evime dönemem diye korkuyorum''
Liglerin iptal edilmesiyle birlikte evine dönmek istediğini belirten Ter Maat, "Spor zaten seyirciyle güzel. Seyircisiz oynamanın bir anlamı yok. Eğer, sezonu ertelerseler bulduğum ilk uçakla Hollanda'ya döneceğim. Kız arkadaşım şu an evde karantinada. Sürekli olarak evde yalnız. Evime gitmek istiyorum. İşler Türkiye'de de kontrolden çıkar ve evime dönemem diye korkuyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı. 

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