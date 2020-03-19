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Galatasaray'a 25 Euro'luk piyango vurdu

Galatasaray’a Luyindama için 15 milyon, Marcao’ya da 10 milyon Euro teklif edildiği öğrenildi.

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Galatasaray ligde şampiyonluk hesapları yaparken kadrosundaki isimlere şimdiden cazip teklifler olduğu ortaya çıktı. Menajerler, Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çalarak savunmanın iki önemli ismi Christian Luyindama ve Marcao için gelen önerileri yöneticilere iletti.

Everton ve West Ham istiyor
Luyindama'yı İngiliz kulüplerinden Everton ve West Ham'ın istediği ve 15 milyon Euro'ya kadar çıktığı öğrenildi.



Marcao'ya 3 talip var
Marcao'yu ise İtalyan kulüplerinden Udinese, Atalanta ve Fiorentina'nın istediği ve 10 milyon Euro teklif edildiği gelen bilgiler arasında. Menajerlerin Marcao ve Luyindama için yaptığı teklife henüz yanıt vermeyen yönetimin gelecek yeni önerilerden sonra karar vermesi bekleniyor.



Diagne'ye de talip var
Galatasaray'ın Brugge'ye kiralık olarak verdiği Diagne'ye İngiliz kulüplerinden Nottingham Forest'in talip olduğu öğrenildi. Nottingham'ın Premier Lig'e çıkması durumunda teklif yapacağı öne sürüldü.

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