HABER /  SAĞLIK

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu koronavirüs ile korkutan bilgiler aktardı

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüsle ilgili kaleme aldığı yazısında "Enfekte olan bazı hastalarda koku ve tat duyusu kaybı yaşanmış" açıklamasına yer verdi.

Abone ol

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile enfekte olan hastaların bazılarının tat ve koku duyusu kaybı yaşadığını ve ishal şikâyetinin daha sık görüldüğünü belirterek dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Koku ve tat duyusu kaybı

Prof. Müftüoğlu yazısında, şu ifadelere yer verdi: Alman virüs bilimi insanı Hendrik Streeck koronavirüs ile enfekte olanlarda koku ve tat duyusu kaybının beklenenden daha sık olduğunu belirlediklerini açıkladı.

İshal durumu beklenenden daha sık

Bilim insanı Frankfurter Algeemeine gazetesine yaptığı açıklamada ishal şikâyetinin de beklenenden daha sık görülebileceğine işaret etti.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İngiltere ve Avusturya'da iki Türk koronavirüsten öldü! Salgında kritik sınır aşıldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Suudi Arabistan milyarlarca dolar küçülmeye gidiyor
Fahrettin Koca son rakamı açıkladı! Koronavirüsten bir kişi daha öldü
Fenerbahçeli Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada
YKS-LGS sınavları ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında açıkladı
'Kara Harp Okulu'nda Atatürk'e saygısızlık' iddiası Milli Savunma Bakanlığı fotoğraflarla yanıt verdi
Trump hükümetinin koronavirüs planı sızdı tahminler korkuttu
ÖNCEKİ HABERLER
Ryan Babel Galatasaray'ın elinde patladı
19 Mart evde bakım maaşları yattı 38 il listede TC ile sorgula
Japonya'dan koronavirüs için rahatlatan açıklama Dünyanın yüzde 60-70'ini hasta olmayacak
Galatasaray'a 25 Euro'luk piyango vurdu
Ümraniye'de kadını vurup intihar etti dehşet manzara
Aytaç Yalman koronavirüsten mi oldu Saygı Öztürk duyurdu
Yorumlar