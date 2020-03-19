Prof. Dr. Osman Müftüoğlu koronavirüs ile korkutan bilgiler aktardı

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüsle ilgili kaleme aldığı yazısında "Enfekte olan bazı hastalarda koku ve tat duyusu kaybı yaşanmış" açıklamasına yer verdi.

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Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile enfekte olan hastaların bazılarının tat ve koku duyusu kaybı yaşadığını ve ishal şikâyetinin daha sık görüldüğünü belirterek dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Koku ve tat duyusu kaybı

Prof. Müftüoğlu yazısında, şu ifadelere yer verdi: Alman virüs bilimi insanı Hendrik Streeck koronavirüs ile enfekte olanlarda koku ve tat duyusu kaybının beklenenden daha sık olduğunu belirlediklerini açıkladı.

İshal durumu beklenenden daha sık

Bilim insanı Frankfurter Algeemeine gazetesine yaptığı açıklamada ishal şikâyetinin de beklenenden daha sık görülebileceğine işaret etti.

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