Suudi Arabistan milyarlarca dolar küçülmeye gidiyor

Bütün dünyaya kabusu yaşatan koronavirüs Suudi Arabistan ekonomisini vurdu. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muahmmed el-Cedan, koronavirüs, küresel ekonomik büyümedeki keskin düşüş ve bunun petrol piyasaları üzerindeki olumsuz etkileri neticesinde 2020 bütçesinde 13,3 milyar dolar küçülme kararı alındığını açıkladı.

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Ayrıca milyarlarca dolarlık bu kesintinin toplam giderler içinde yüzde 5'ten az bir kısma tekabül ettiği de belirtildi.Suudi Arabistan yönetimi, petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle 2020 bütçesinde 13,3 milyar dolar küçülme kararı aldı.Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muahmmed el-Cedan yaptığı açıklamada, 2020 bütçe giderlerinde 50 milyar riyallik (13,3 milyar dolar) bir kesintiye gidileceğini, bunun toplam giderler içinde yüzde 5'ten az bir kısma tekabül ettiğini söyledi.

Gelir ve gider arasında 50 milyar dolar açık vardı

Cedan, söz konusu kararın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ekonomik kriz, küresel ekonomik büyümedeki keskin düşüş ve bunun petrol piyasaları üzerindeki olumsuz etkileri neticesinde alındığını kaydetti.Suudi Arabistan 2020 bütçesinde giderler 272 milyar dolar, gelirler ise 222 milyar dolar olarak belirlenmişti.Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ediyor.

Selman'ın açıklaması aşağı yönlü hareketlenmeyi desteklemişti

Önceki gün Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirmiş, bu gelişme fiyatlardaki aşağı yönlü hareketlenmeyi desteklemişti.