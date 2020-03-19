HABER /  GÜNCEL

Aytaç Yalman koronavirüsten öldü eşi karantinada! Saygı Öztürk şok etti

Gazeteci Saygı Öztürk, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti aynı aileden iki kişinin de karantinaya alındığını ileri sürdü.

Abone ol

Gazeteci Saygı Öztürk, Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Daha önce yapılan açıklamada Yalman'ın koronavirüs testlerinin negatif çıktığı belirtilmiş, eşi ve kardeşinin karantina altında olduğu iddiaları ise cevapsız kalmıştı.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın ani ölümüyle başlayan tartışmalar sürüyor. Gazeteci Saygı Öztürk, katıldığı bir televizyon programında Aytaç Yalman Paşa'nın koronavirüsten öldüğünü ileri sürdü. Fenerbahçe Orduevi'nde spor yaparken aniden rahatsızlandığını ardından da hayatını kaybettiğini ileri süren Yalman, Aytaç Yalman Paşa'nın eşi ve kardeşinin de aynı hastanede karantinaya alındığını ileri sürdü.

Koronavirüs iddiaları yalanlanmıştı 

Aytaç Yalman'ın ani ölümü sonrası koronavirüs iddiaları ortaya atılmış, yapılan açıklamada yapılan testlerin negatif olduğu belirtilmişti. Yalman'ın eşi ve kardeşinin karantina altına alındığı iddiaları ise henüz doğrulanmadı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kısa çalışma ödeneği nedir? Erdoğan açıkladı İŞKUR 4 bin 380 TL maaş ödüyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erol Bulut 2 yıldızla birlikte Fenerbahçe'ye geliyor
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu koronavirüs ile korkutan bilgiler aktardı
Suudi Arabistan milyarlarca dolar küçülmeye gidiyor
Fahrettin Koca son rakamı açıkladı! Koronavirüsten bir kişi daha öldü
Fenerbahçeli Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada
YKS-LGS sınavları ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Aytaç Yalman koronavirüsten mi oldu Saygı Öztürk duyurdu
Anayasa Mahkemesi'nden Bank Asya için 'hak ihlali' kararı
Libya'da darbeci Hafter'in kalleş saldırısında 3 çocuk öldü
Obi Mikel'in neden ayrıldığı ortaya çıktı
Aytaç Yalman eşi ve kardeşi kimdir koronavirüs karantinası iddiası
YKS sınavı ne zaman 2020 ertelendi mi MEB son duyuruyu yaptı
Yorumlar 8 yorum