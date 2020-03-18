Kısa çalışma ödeneği nedir? Erdoğan açıkladı İŞKUR 4 bin 380 TL maaş ödüyor

Soru -Kısa çalışma ücreti başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Cevap -Diyelim ki faaliyeti tamamen durdurdunuz. 50 kişilik bir firmasınız. Bütün işçileri eve gönderdiniz. O çalışanların isimleri ile birlikte hangi sürelerde çalışmayacaklarını bir tablo ekli formatta hazırlayın, bir de İŞKUR'un formatı var onu doldurarak talepte bulunun. Eğer bu talebiniz kabul edilirse kısa çalışma ödeneğine kavuşursunuz. Bu dönemde siz ücret ödemezsiniz, ücret işsizlik sigortası fonundan çalıştırmadığınız bu kişilere 3 ay müddetince ödenir. Ama bunun bir takım koşulları var. Siz başvurduktan sonra İŞKUR müfettişleri görevlendirir. İşyerinde müfettiş gerçekten işverenin söylediği gibi faaliyet tamamen durmuş mu bunu raporlar.