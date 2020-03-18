Kısa çalışma ödeneği nedir? Erdoğan açıkladı İŞKUR 4 bin 380 TL maaş ödüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin devreye alınacağını açıkladı. Peki kısa çalışma ödeneği nedir? Profesör Cem Kılıç, hükümetin böyle bir karar alabileceğini belirtti ve kısa çalışma ödeneğinin ne olduğunu, kimlerin yararlandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs sebebiyle alınan kararları açıkladı. Bu tedbir paketi içinde en dikkat çekici olan kısa çalışma ödeneği oldu. Peki nedir bu kısa çalışma ödeneği, kimler alabiliyor, İŞKUR'a başvurmak için neler gerekiyor? Koronavirüs sebebiyle işyerini kapatmak zorunda kalanların derdine deva olacak olan kısa çalışma ödeneği hakkında TOBB ETÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç bilgi verdi. Bu ödenekle işveren çalışanlarını eve gönderebiliyor ve 3 ay maaşını devlet ödüyor. Peki şartları neler, kısa çalışma ödeneği maaşı ne kadar? İşte Prof. Dr. Cem Kılıç'ın verdiği çok önemli bilgiler:
Soru -Kısa çalışma nedir?
Cevap -Bu iş hukukumuzda düzenlenmiştir buna dair yönetmelik vardır. Kısa çalışma ödeneği şu anda devreye girebilir. İşsizlik sigortasını bu dönemde 'kısa çalışma ödeneği' olarak işletmelere kullandırmak bu dönemde en doğru yöntem olacaktır. Peki kısa çalışma nedir? Kısa çalışma zorlayıcı nedenlerin varlığı ve işletmelerin küçülmek durumunda kalmaları halinde işçilerin iş sözleşmelerini feshetmek yerine çalışma sürelerini azaltarak üretimi kısmaları, veya faaliyetlerini geçici süreyle tamamen durdurmaları anlamına geliyor.
Soru -Kısa çalışma ödeneği ne kadar süreyle ödeniyor?
Cevap -Faaliyetlerin azaltılmasında şöyle bir koşul var; normal haftalık çalışma süresini 3'te bir oranında azaltırlarsa kısa çalışmaya geçebilirler. Kısa çalışmaya geçtikten sonra da kısa çalışma ödeneği için işyerleri İŞKUR'a talepte bulunmak durumundadır.
(2018 yılındaki ekonomik dalgalanma sırasında bir çok işyeri kısa çalışma ödeneğinden faydalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs için de bu kısa çalışma ödeneğinin kullanılacağını açıkladı. Ödenek 3 ay veriliyor )
Soru -Kısa çalışma ücreti başvurusu nasıl ve nereye yapılır?
Cevap -Diyelim ki faaliyeti tamamen durdurdunuz. 50 kişilik bir firmasınız. Bütün işçileri eve gönderdiniz. O çalışanların isimleri ile birlikte hangi sürelerde çalışmayacaklarını bir tablo ekli formatta hazırlayın, bir de İŞKUR'un formatı var onu doldurarak talepte bulunun. Eğer bu talebiniz kabul edilirse kısa çalışma ödeneğine kavuşursunuz. Bu dönemde siz ücret ödemezsiniz, ücret işsizlik sigortası fonundan çalıştırmadığınız bu kişilere 3 ay müddetince ödenir. Ama bunun bir takım koşulları var. Siz başvurduktan sonra İŞKUR müfettişleri görevlendirir. İşyerinde müfettiş gerçekten işverenin söylediği gibi faaliyet tamamen durmuş mu bunu raporlar.