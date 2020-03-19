Erol Bulut 2 yıldızla birlikte Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe yeni sezon için Erol Bulut'la anlaşma sağladı. Erol Bulut, yanında N'Sakala ve Cisse'yi de getirecek.

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Üst üste kötü geçen iki sezonun ardından yeniden yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe’de operasyon düğmesine basıldı.

Teknik Direktör konusunda birçok isimle görüşen Sarı-Lacivertliler, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Erol Bulut’la anlaştı. Fenerbahçe, Erol Bulut'u sezon sonunda açıklamayı hedefliyor. Erol Bulut gelene kadar takımın başında sahaya altyapı hocası Serdar Dayat çıkacak.





N’Sakala ve Cisse de geliyor

Fenerbahçe, Alanyaspor’un 29 yaşındaki sol beki N’Sakala ve 34 yaşındaki forveti Papiss Cisse’yle de şimdiden anlaştı. Her iki futbolcu da tıpkı teknik direktörleri gibi sezon sonunda boşa çıkacak.





Emre ve Volkan teknik ekipte yer alacak

Finansal Fair Play kıskacındaki Kanarya, bu “üçlü” hamlesiyle birlikte hem hoca, hem sol bek, hem de forvet sıkıntısını tek hamlede giderecek. Erol Bulut’un teknik kadrosunda Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel de bulunacak.