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Sağlık Bakanlığı’ndan restoranlar için karar: Masalar arası mesafe en az 1 metre olacak

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun mücadele kapsamında verdiği tavsiyelerle restoranlara yönelik yeni tedbir kararları verdi.

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Koronavirüse karşı alınan kapsamlı tedbirler artırılıyor. Sağlık Bakanlığı restoranlarla ilgili hayati öneme sahip yenilikler ve değişiklikler öngören kurallar getirmeye devam ediyor. Buna göre, masalar arasındaki mesafe en az bir metre olacak. 

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı yeni önlemler 

- Masalar arası mesafe bir metreden az olmayacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılacak.

- Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az bir saat havalandırılacak.

- Özellikle ellerle sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilecek.

- Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacak.

- Restoran çalışanları, el temizliğine dikkat edecek. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanacak, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılacak.

- Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulgusu olan personel şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmayacak.

- Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden kişiler, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkayacak veya alkol bazlı el antiseptiğiyle el temizliği yapacak.

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