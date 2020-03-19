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Toplu taşıma kullananlar dikkat! Havada yarım saat asılı kalabiliyor

ÇİN 'de yapılan bir araştırmaya göre; koronavirüs resmi güvenli mesafenin iki katı kadar seyahat edebilir ve 30 dakika havada kalabilir. Buna göre toplu taşıma kullananlar büyük risk altında.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililer, insanlara diğer kişilerle aralarında 1-2 metre mesafe kalmasını öneriyor ancak araştırmacılar, otobüste yolculuk yapan bir yolcunun 4.5 metre uzakta oturan diğer yolcuyu enfekte edebildiğini keşfetti.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre; yetkililer, insanlara diğer kişilerle aralarında 1-2 metre mesafe kalmasını öneriyor ancak araştırmacılar, otobüste yolculuk yapan bir yolcunun 4.5 metre uzakta oturan diğer yolcuyu enfekte ettiğini keşfetti. Öte yandan araştırmanın arkasındaki bilim insanları, yaptıkları araştırmanın yüz maskesi giymenin de önemini vurguladını söyledi.

Koronavirüs 30 dakika havada kalıyor

Çin'in epidemiyologlarından oluşan bir ekip tarafından yapılan bir araştırmaya göre; Covid-19'a neden olan koronavirüs en az 30 dakika havada kalabilir ve 4.5 metreye kadar hareket edebilir. Bu süre, dünyadaki sağlık otoriteleri tarafından tavsiye edilen güvenli mesafe dışında.

Virüs saatlerce canlı kalabiliyor

Araştırmacılar ayrıca, damlacıkların bulunduğu bir yüzeyde günlerce kalabileceğini, insanların bu yüzeylere dokunması ve ellerini yüzlerine sürmesi sonucunda virüsün bulaşma riskinin arttığını dile getirdiler. Virüsün bulunduğu yüzeyde kalma süresi, sıcaklık ve yüzey tipi gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Örneğin; virüs yaklaşık 37 derece sıcaklıktaki bir ortamda cam, kumaş, metal, plastik veya kağıt üzerinde 2 ila 3 gün hayatta kalabiliyor.

Araştırmacılar, bir otobüsteki yolcuların virüsten nasıl etkileneceğini de örneklerle açıkladı. Buna göre; otobüste yolculuk yapan bir yolcunun 4.5 metre uzakta oturan diğer yolcuyu enfekte ettiğini ortaya koydu.

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