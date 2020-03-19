Koronavirüsten ölen Türk'le ilgili şok iddia tabutuna bakın ne yapıldı

Ateşli olarak hastaneye gitti ama dikkate alınmadı

Avusturya’da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşındaki Yonca Akyol’un, bir yarım kuruluşunda kasiyer olarak çalıştığı ve aslen Yozgat’ın Şefaatli İlçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Akyol'un ateş ve halsizlik belirtisi ile hastaneye gitmesine rağmen, gerekli tetkik ve tahlillerin yapılmadan evine gönderildiği bildirildi.