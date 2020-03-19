Koronavirüsten ölen Türk'le ilgili şok iddia tabutuna bakın ne yapıldı
Avustuya'da koronavirüs (Covid-19) nedeiyle hayatını kaybeden Yonca Akyol'un cenazesine sadece 5 kişi katıldı. Tabutu virüs yayılmasın diye jelatinle kaplandı ve tabutla gömüldü. Akyol'un bir hafta önce hastaneye gittiği ancak hiçbir tahlil yapılmadan evine gönderildiği ortaya çıktı.
Avusturya’da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşındaki Yonca Akyol koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Akyol’un cenazesi Linz şehrinde 5 kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasından dolayı babası Mustafa Akyol, amcası Ali Akyol ve bir Türk yakınları ile din görevlisinin katıldığı törenle toprağa verildi. Koronavirüsten ölen Akyol'un tabutunun naylon poşetle kaplanmış olması dikkat çekti.
Ateşli olarak hastaneye gitti ama dikkate alınmadı
Avusturya’da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşındaki Yonca Akyol’un, bir yarım kuruluşunda kasiyer olarak çalıştığı ve aslen Yozgat’ın Şefaatli İlçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Akyol'un ateş ve halsizlik belirtisi ile hastaneye gitmesine rağmen, gerekli tetkik ve tahlillerin yapılmadan evine gönderildiği bildirildi.
Cenazesine sadece 5 kişi kalıldı
Yonca Akyol’un cenazesi Linz şehrinde 5 kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasından dolayı babası Mustafa Akyol, amcası Ali Akyol ve bir Türk yakınları ile din görevlisinin katıldığı törenle toprağa verildi.
Annesinin de şeker yüzünden iki bacağı kesilmiş
Babasından ayrı yaşayan annesi ve kız kardeşi ile birlikte yaşayan Yonca Akyol ailesinden gelen genetik şeker hastalığı tedavisi görüyordu. Anne Nevriye Akyol’un şeker hastalığı nedeni ile iki bacağının da kesik olduğu bildirildi.