Ligler ertelenecek mi? Bakan Kasapoğlu konuşuyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliğinin başkanları ile bir araya geldi. İşte Kasapoğlu'nun açıklamalarından bazı satır başları...

- Corona virüs salgınıyla mücadelemiz devam ediyor. Türkiye olarak salgın ortaya çıktığı andan itibaren hızlı ve etkin önlemlerle bu işin üstüne giden birkaç ülkeden biriyiz. Bu süreci büyük bir özveriyle ve fedakarlıkla yöneten sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

- Devletimizin tüm kurumları koordine şekilde çalışarak önlemleri hayata geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Bu salgının üstesinden geleceğiz. Özellikle 14 günlük karantina süreci çok önemli. Bu konudaki tedbirlere harfiyen uyulması önemli.

- Yurtlarımızın doluluğu yüzde 24'e kadar düşmüş durumda. Yüzde 76'lık yatak kapasitemiz şu anda boş. Yurtlarımızı hem gözlem yeri hem karantina bölgesi olarak kullanıyor. Toplam 14 ilimizde dezenfekte işlemleri gerçekleştirdikten sonra kullanıma açtık.

- Virüsün en çok etkilediği alanlardan biri spor. Salgının kontrol altına alınamadığı birçok ülkede müsabakalar ertelenmiş durumda. UEFA'da da EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesi kararı alındı. İstanbul'da hazırlandığımız Şampiyonlar Ligi final maçı da ileri tarihe ertelendi.

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