Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi doktoru Güle Çınar'ın videosu için açıklama!

TÜRKİYE'de vaka sayısı açıklanandan çok daha fazla! Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina hastanesi Uz.Dr Güle Çınar'in konuşması korku yarattı. Açıklama ise Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk'ten geldi.

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Sosyal medyada Türkiye'deki koronvirüs vakalarıyla ilgili yer alan bir video korkuttu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina hastanesi Uz.Dr Güle Çınar koronavirüse ilişkin yaptığı konuşmada "Aslında baya kontrollü gidiliyordu ama umre işi mahvetti. Artık binleri bulmaya başladı vakalar” diyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, CNN Türk canlı yayınında videoda anlatılanların doğru olmadığını söyleyerek vakaların illere göre dağılımlarının da önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.

Doktor açıklama yaptı: Günlerdir uykusuz çalışıyorum

Gündeme oturan videoda yer alan doktordan da açıklama geldi. Corona virüsü salgınına yönelik faaliyetler nedeniyle günlerdir çok az uykuyla çalıştığını belirten Çınar, şunları söyledi:

-“Uyum eğitimlerinin birinde durumun önemini daha iyi anlatabilmek ve eğitime katılanları bu zorlu süreç için hazırlayabilmek için bazı yurt dışından gelen vakalarla ilgili örnekler verdim, olumsuz bir senaryo üzerinde konuşma yaptım. Amacım, hastane malzeme eksiklikleri de dahil olmak üzere yaşayabileceğimiz zorlu süreci daha iyi ifade edebilmek ve hastane personelinin süreci daha iyi sahiplenmesini sağlayabilmekti”

-Maalesef gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır. Konuşmamın tamamı kaydedilip paylaşılabilseydi olumsuzluk yaratma amacım olmadığı anlaşılabilirdi.

-Hizmet içi eğitim sırasında kullandığım bazı hatalı sözcüklerin toplumda çok farklı bir algıya sebep olabildiğini gördüm. Çok üzgünüm. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olacağım, hastalarıma, üniversiteme, ülkeme hizmet için yoğun çalışmalarıma devam ederken sözcüklerimi daha özenli seçeceğim. Toplumsal olumsuz bir algıya neden olduğum için de herkesten özür dilerim.

CNN Türk'te tartışıldı

Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı video Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge'de gündeme geldi. Hakan'ın videodaki sayının doğru olup olmadığını sorması üzerine konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, videodaki açıklamaları yalanladı. Öztürk, bu konunun önemli olduğunu ve takibinin iyi yapıldığını söyleyerek hastaların hangi şehirlerde olduğunun da önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. İşte Öztürk'ün o açıklamaları:

"Bir sağlık personelinin böyle bir bilgiye sahip olması mümkün değil. Bu kanıta dayalı bir bilgi olamaz. Yine benzer söylentilere önem veren yaşamını buna göre kurgulayan kişilerden bu bilgiyi alabilir. Yani böyle bir bilgi yok. Böyle bir bilgi olsa çok net şekilde açıklanır. Bu şekilde İstanbul çok kötü Ankara çok kötü şeklinde..."

"Açıklamayı yapan hekim değil idari görevli bir hemşire"

Videoyu izlediğini söyleyen Prof. Dr. Melih Us ise açıklamayı bir hekimin değil idari görevli olan bir hemşirenin yaptığını ifade etti.