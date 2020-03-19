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Van'da korona fırsatçılarına tokat! 6 bin 900 adet kaçak maske ele geçirildi

VAN'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince koronavirüs fırsatçılarına düzenlenen operasyonda 6 bin 900 adet kaçak maske ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

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Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince, Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüste arama yapıldı.

6 bin 900 adet maske ele geçirildi

Polis ekiplerince, 65 plaka sayılı minibüste yapılan detaylı aramada, kapı ve yan doğal boşluklarına zulalanmış vaziyette 138 paket halinde toplam 6 bin 900 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ele geçirildi.

Elde edilen tıbbi maske ile ilgili olarak araç sürücüsü H.Ö. isimli şüpheli, “5607 SKM” suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

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