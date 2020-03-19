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Son dakika ÖSYM 2020 sınav takvimini değiştiridi 9 sınav ertelendi

ÖSYM,'den koronavirüs önlemleri kapsamında son dakika bir karar geldi. Buna göre 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi.

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ÖSYM koronavirüs nedeniyle 2020 sınav takvimine güncelleme yaptı. Koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde  9 sınavın tarihini erteledi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada ile ertelenen sınavlar ve yeni tarihleri şöyle:

- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,

- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,

- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,
- 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,

- 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,

- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,

- 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,

- 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,

- 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

"29 Mart'ta yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs'ta düzenlenecek.

12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

26 Nisan'da yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 20 Eylül'de düzenlenecek.

3 Mayıs'ta yapılması planlanan (ALES/1) 10 Mayıs'ta, 20 Eylül'de yapılması planlanan (ALES/2) 16 Ağustos'ta düzenlenecek."

2020 yeni sınav takvimi de kurumun internet sitesinden paylaşıldı:

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