Koronavirüs testi hangi hastanelerde ücretsiz Sağlık Bakanlığı listeyi yayınladı
Koronavirüs salgınının Türkiye'de de her geçen gün etkisini arttırması üzerine Sağlık Bakanlığı birçok hastanede ücretsiz koronavirüsü testinin yapıldığını açıkladı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere hangi hastanelerde koronavirüs testi yapılıyor? İşte Sağlık Bakanlığı tam liste...
Ülkemize de sıçrayan koronavirüs illetinin ardından tedbir önlemleri bir bir alınmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs yüzünden 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve vaka sayısının 191'e ulaştığını belirtti. Peki yüksek ateş ve kuru öksürük ile başlayan koronavirüs testi, nerede, hangi hastanelerde yaptırılır?
Sağlık Bakanlığı başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerindeki hastanelerde koronavirüs testinin kolayca ve ücretsiz yapılacağını duyurdu. Peki hang, hastanelerde koronavirüs testi yapılıyor? İşte liste...
- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Ankara Şehir Hastanesi
- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Bursa Şehir Hastanesi
- Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi