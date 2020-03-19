Koronavirüs testi hangi hastanelerde ücretsiz Sağlık Bakanlığı listeyi yayınladı

Ülkemize de sıçrayan koronavirüs illetinin ardından tedbir önlemleri bir bir alınmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs yüzünden 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve vaka sayısının 191'e ulaştığını belirtti. Peki yüksek ateş ve kuru öksürük ile başlayan koronavirüs testi, nerede, hangi hastanelerde yaptırılır?