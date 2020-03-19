HABER /  GÜNCEL

Adana'daki koşuda atın bacağı kırıldı jokey gözyaşlarına boğuldu

ADANA'da kum pistte gerçekleştirilen koşuda Hazeleyes isimli bir atın ayağı kırıldı. At üzerindeki jokey Saadettin Poyraz gözyaşlarını tutamadı.

Abone ol

Yeşiloba Hipodromu'nda 15 Mart Pazar günü kum pistte koşulan Tarsus Ziraat Odası Başkanlığı Koşusu'nda Hikmet Kızılca'nın 4 yaşındaki İngiliz atı Hazeleyes, son 400'e girilirken sakatlandı.

Gözyaşlarını tutamadı

Jokey Sadettin Boyraz, attan indiğinde Hazeleyes'in ayağının kırıldığını gördü. Atın başında diz çöken Boyraz, gözyaşlarını tutamadı. Bu anları gören yarışseverler de duygulandı. Çıktığı yarışın 10'undan 5'ini birincilikle tamamlayan, diğerlerinde ise 2'nci ve 3'üncü olan, gelecek vadeden İngiliz atı Hazeleyes, ön sağ ayağındaki kırık nedeniyle uyutuldu.

Poyraz, "Yarış başladıktan sonra son 600'e gelirken atım biraz geride kaldı. Yarışın içine girmeye başladıktan sonra şanslı bir pozisyondaydık. O sırada atın ayağında bir sorun olduğunu hissettim ve sonrasında ayağının kırıldığını fark ettim. O da düşmemeye gayret gösterdi. Hazeleyes ile birlikte 100 metre ilerledikten sonra zor durabildik" dedi.

Jokey Saadettin Poyraz konuşmalarına şöyle devam etti:

Bu gibi durumlar yarışçılığın içinde az da görülse olağan şeyler. Biz onları sadece at olarak görmüyoruz. Atlar bizim ailemizin birer parçası. Her gün onların sırtındayız. O kadar hisli hayvanlar ki; bizimle bütünleşiyorlar. Olayın yaşandığı sırada attan indikten sonra Hazeleyes ile göz göze geldik. O anda gözlerinde sanki 'Bize ne oldu?' der gibi bir ifade vardı. Hem yaşadığım şok hem de atın bakışlarını görünce çok üzüldüm ve sinirlerim boşaldı.

"Hiçbirinin nalına zarar gelmesini..."

Her at bizim için değerli. Hiçbirinin nalına zarar gelmesini istemeyiz. Hazeleyes de çok değerli ve başarılı bir attı. Geçtiğimiz çok başarılı yarışları vardı. Bir süre ara vermişti ancak sonrasında kondisyon açığını kapatmıştı. Son yarışında ona çok güveniyorduk. Kazanabileceğimiz bir yarıştı. Atlar ayakları kırıldığında maalesef iyileştirilemiyor ve uyutulmak zorunda kalıyorlar. Tüm ekibe geçmiş olsun diliyorum" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika ÖSYM 2020 sınav takvimini değiştiridi 9 sınav ertelendi
Koronavirüs doları yükseltiyor! 2018 Ağustos'tan itibaren ilk kez 6,50'nin üzerini gördü
İran'da koronavirüsten 10 dakikada bir kişi ölüyor
Toplu taşıma kullananlar dikkat! Havada yarım saat asılı kalabiliyor
Benzin ve motorinde bir yeni büyük indirim daha! Akaryakıtta çifte indirim müjdesi
Aytaç Yalman koronavirüsten öldü eşi karantinada! Saygı Öztürk şok etti
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Almanya tarih verdi
Son dakika Van'da panik yaratan deprem! Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı
Pınar Fidan Aleviler hakkında ne dedi kriz çıkardı! Pınar Fidan kimdir nereli?
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi doktoru Güle Çınar'ın videosu için açıklama!
Suat Ülhan kimdir neden öldü dizi ve filmleri hangisi?
Maral Büyüksaraç'ın tek hayali Paris
Yorumlar