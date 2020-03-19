Türkiye'yi korkutan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi videosu için açıklama!

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Başhekimliği, Uz. Dr. Güle Çınar'ın koronavirüs vakalarının daha yüksek olduğuna ilişkin sosyal medyada yer alan videosu ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Sosyal medyada Türkiye'deki koronvirüs vakalarıyla ilgili yer alan bir video korkuttu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina hastanesi Uz.Dr Güle Çınar koronavirüse ilişkin yaptığı konuşmada "Aslında baya kontrollü gidiliyordu ama umre işi mahvetti. Artık binleri bulmaya başladı vakalar” diyor.

Ankara Üniversitesi'nin Twitter hesabından söz konusu video için açıklama yaptı ve "Bugün sosyal medyada dolaşan hastanemizle ilgili video görüntüsü hakkında Uz. Dr. G.Ç.'nin açıklaması ektedir' paylaşımı yaptı.

Doktorun açıklaması

Görev yaptığı hastanede koronavirüs ile ilgili 'uyum eğitimi' sırasında vaka sayılarının daha fazla olduğuna ilişkin konuşması sosyal medyada paylaşılan Uz. Dr. Çınar, açıklamasında kendisini savundu. Güle Çınar, şunları söyledi:

-"Uyum eğitimlerinin birinde durumun önemini daha iyi anlatabilmek ve eğitime katılanları bu zorlu süreç için hazırlayabilmek için bazı yurtdışından gelen vakalarla ilgili örnekler verdim, olumsuz bir senaryo üzerinde konuşma yaptım. Amacım, hastanede malzeme eksiklikleri de dahil olmak üzere yaşayabileceğimiz zorlu süreci daha iyi ifade edebilmek ve hastane personelinin süreci daha iyi sahiplenmesini sağlayabilmekti. Siyasi ya da infial amaçlı bir söylemim yoktur, asla da olamaz. Maalesef, gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır. Konuşmamın tamamı kaydedilip paylaşılabilseydi olumsuzluk yaratma amacım olmadığı anlaşılabilirdi. Ancak, gelinen bu noktada hizmet içi eğitim sırasında kullandığım bazı hatalı sözcüklerin toplumda çok farklı bir algıya sebep olabildiğini gördüm" dedi.

''Herkesten özür diliyorum"

Çok üzgün olduğunu ifade eden G.Ç., "Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olacağım, hastalarıma, üniversiteme, ülkeme hizmet için yoğun çalışmalarıma devam ederken sözcüklerimi daha özenli seçeceğim. Toplumsal olumsuz bir algıya neden olduğum için de herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Rektörden açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de başhekimliğin açıklamasını kendi Twitter hesabında paylaşarak, "Yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle hastanelerimizde meslektaşlarımız, tüm sağlık personeli ve doktor hanım da gece gündüz demeden zor koşullarda, yoğun ve fedakarca çalışıyorlar. Doktor hanım şu an bile çalışıyor. Bırakalım çalışmaya, hastalara hizmet vermeye devam etsin" ifadelerini yazdı.