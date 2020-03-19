İşte Yalçın Koşukavak'ın Fenerbahçe'deki görevi

Fenerbahçe, görüşme yaptığını açıkladığı Yalçın Koşukavak'ı teknik direktör olarak düşünmüyor. Koşukavak, sportif direktörlüğe getirilmesine kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu önderliğindeki ekipte olacak.

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Fenerbahçe, önceki gün resmi sitesinden yaptığı duyuruyla Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile temas kurulduğunu ancak görüşmelerin sezon sonuna kadar dondurulduğunu açıkladı.

Köprü görevi üstlenecek

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilerin Koşukavak'ı teknik direktör olarak düşünmediği, üst yapı ile altyapı arasında köprü görevini vermeyi planladığı bildirildi. Ali Koç yönetimi, bu uygulamaya aslında David Badia ile başlamıştı. Comolli'nin ardında göreve başlayan Badia, kişisel sorunlarını gerekçe göstererek geçtiğimiz yaz bu görevden ayrıldı.

Emre sportif direktör oluyor

Fenerbahçe'nin sportif direktörlük ve futbol takımları arasında köprü olacak bir isim konusunda ısrarcı olduğu ve bu konuda arayışın sürdüğü bildirildi. Gelecek yıl sportif direktör çok yüksek ihtimalle Emre Belözoğlu olacak.





Yalçın Koşukavak ekipte yer alacak

Yalçın Koşukavak, Belözoğlu önderliğinde kurulacak ekipte yer alacak. Genç oyuncuların gelişimi ve A takıma aktarımı konusunda raporlar hazırlayacak, A takım teknik direktörüne ve sportif direktöre sunacak. Böylece öz kaynak değerlendirilecek.

Yalçın Koşukavak kimdir?

Antrenörlük hayatına Altay'da başlayan 47 yaşındaki Yalçın Koşukavak, adını İstanbulspor'u TFF 2. Lig'de şampiyon yaparak duyurdu. Bu sezona Bursaspor'la başlayan Koşukavak, Timsahlar'ın başında çıktığı 15 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alsa da görevinden ayrıldı. Altay'ın başına geçen genç çalıştırıcı, siyah-beyazlılar ile çıktığı 6 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.