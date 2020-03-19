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Antalya'da çöpe dökülen soba külleri otomobili kullanılamaz hale getirdi

ANTALYA'da çöp konteynerinin yanına park edilen araç alev alev yandı. Araç bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından döndürülürken yangının çöpe dökülen soba küllerinden çıktığı iddia edildi.

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Antalya'da park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangının, çöpe dökülen soba külleri arasındaki közler nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, çöp konteynerlerinin yanına park edilen 07 YMV 37 plakalı otomobil, yanmaya başladı. Alevler kısa sürede bütün aracı sardı. Aracın yandığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. otomobil çıkan yangın sornası kullanılamaz hale geldi.

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