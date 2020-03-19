Antalya'da çöpe dökülen soba külleri otomobili kullanılamaz hale getirdi

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Koronavirüs doları yükseltiyor! 2018 Ağustos'tan itibaren ilk kez 6,50'nin üzerini gördü

İran'da koronavirüsten 10 dakikada bir kişi ölüyor

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