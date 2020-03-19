Rusya’dan petrol fiyatları açıklaması: Yaklaşımımız buna bağlı olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın başkenti Moskova’da petrol fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, ‘Durumu anlamaya, kısa ve orta vade için öngörüler hazırlamaya çalışıyoruz. Yaklaşımımız buna bağlı olacak’ dedi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Dmitriy Peskov, küresel petrol piyasalarını yakından gözlemlediklerini belirtti.

Petrol piyasalarındaki durumu incelediklerini aktaran Peskov, "Durumu anlamaya, kısa ve orta vade için öngörüler hazırlamaya çalışıyoruz. Yaklaşımımız buna bağlı olacak." diye konuştu.

Rusya açısından, fiyatların varil başına 27 dolar seviyesine düşmesinin uygun olup olmadığına dair bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Şüphesiz fiyatlar şu anda düşük, daha yüksek olmasını isterdik." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Rusya'nın ana ihracat kalemi olan petrolün varil fiyatı şu an 27,85 dolardan işlem görüyor.