İstanbul Esenyurt'ta kapalı olması gereken kahvehanede okey oynarken yakalandılar
İSTANBUL Esenyurt'ta koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede bulunanlar polisin baskınıyla şaşkınlık yaşadı.
İSTANBUL Esenyurt'ta İçişleri Bakanlığının koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımlanan genelgesine uymayan ve kapalı olması gerektiği halde açık bulunan bazı işletmeler polis tarafından uyarıldı, işletmelerin kapatılması sağlandı.
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Polis ekipleri, ilçe genelindeki iş yerlerini denetleyerek, genelgeye uygun hareket edip etmediklerini kontrol etti.
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Bir kahvehaneye giren polis, çok sayıda kişiyi oyun oynarken yakaladı.
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Polis, buradakileri uyarırken bir kişi, salgından haberinin olmadığını söyledi.
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