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Şenol Güneş'ten liglerin ertelenmesiyle ilgili sürpriz öneri

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, gündemin bir numaralı maddesi olan liglerin ertelenip ertelenmeyeceği konusuyla sessizliğini bozdu.

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Koronavirüs salgını sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan ederken, tüm dünyada toplu organizasyonlar bir bir ertelenmeye devam ediyor.

Futbolda da neredeyse tüm ligler ertelenmiş, EURO2020, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi gibi organizasyonlar da ileri bir tarihe ötelenmişti. Ancak Türkiye'deki ligler ertelemeyi değil, seyircisiz oynamayı seçmişti.

Futbol camiası tepki gösterdi
Konuyla ilgili başta Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim isyan bayrağını açarken, Muslera, Falcao, Antalyaspor teknik direktörü Tamer Tuna, Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay ve Gençlerbirliği teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu da liglerin ertelenmesi yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Ayrıca birçok futbolcu da rahatsızlıklarını dile getirmeye devam ediyor.

Şenol Güneş'ten sürpriz öneri
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş ise sessizliğini sonunda bozdu. Milliyet gazetesi spor yazarı Bilal Meşe'nin duyurduğu habere göre Güneş'in, "Dünya ayakta, insan sağlığı önemli. Lig maçları da ertelenirse, takvim yeniden yapılır. Örneğin, Haziran ayı boş, o süreçte ligler tamamlanır" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

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