HABER /  GÜNCEL

Son depremler Sivas 4,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı

SİVAS 'tan bir son dakik deprem haberi geldi. AFAD'ın verdiği son dakikaya göre Sivas 4.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Bugün Van'da da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 11.04'te Sivas merkezde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem yerin yaklaşık 20 kilometre derinliğinde meydana geldi. AFAD Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı.

Çevre illerde de hissedildi

Deprem Tokat’ta da hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar ve can kaybı meydana gelmedi.

Sivas Valisi'nden açıklama

Sivas Valisi Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, depremin ciddi şekilde hissedildiğini belirterek, "Çok şükür can kaybı veya maddi hasar oluşturacak bir durum oluşmamıştır. Şehrimize geçmiş olsun." ifadelerini  kullandı. AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci de kısa süre etkili olan depremle ilgili şu ana kadar kendilerine herhangi bir ihbar gelmediğini söyledi.

Van'da da deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Van'da saat 02.07'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gürpınar ilçesinde meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs mağduru çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?
Türkiye'yi korkutan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi videosu için açıklama!
Son dakika ÖSYM 2020 sınav takvimini değiştiridi 9 sınav ertelendi
Koronavirüs doları yükseltiyor! 2018 Ağustos'tan itibaren ilk kez 6,50'nin üzerini gördü
İran'da koronavirüsten 10 dakikada bir kişi ölüyor
Toplu taşıma kullananlar dikkat! Havada yarım saat asılı kalabiliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Pınar Fidan Alevi sözleri isyan ettirdi Pınar Fidan kimdir nereli?
Jailson'a kendi ülkesinden talip çıktı
Adana'da 10 bin kişiye asılsız 'korona' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı
Maral Büyüksaraç'ın tek hayali Paris
Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor
Recep Öztürk kimdir aslen nereli Recep Öztürk yaşı kaç?
Yorumlar 1 yorum