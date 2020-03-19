Son depremler Sivas 4,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı

SİVAS 'tan bir son dakik deprem haberi geldi. AFAD'ın verdiği son dakikaya göre Sivas 4.2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Bugün Van'da da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 11.04'te Sivas merkezde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem yerin yaklaşık 20 kilometre derinliğinde meydana geldi. AFAD Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı.

Çevre illerde de hissedildi

Deprem Tokat’ta da hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar ve can kaybı meydana gelmedi.

Sivas Valisi'nden açıklama

Sivas Valisi Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, depremin ciddi şekilde hissedildiğini belirterek, "Çok şükür can kaybı veya maddi hasar oluşturacak bir durum oluşmamıştır. Şehrimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci de kısa süre etkili olan depremle ilgili şu ana kadar kendilerine herhangi bir ihbar gelmediğini söyledi.

Van'da da deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Van'da saat 02.07'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gürpınar ilçesinde meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.